Une diète inquiétante qui suggère de ne pas boire d’eau

Des influenceurs font la promotion du jeûne sec, ou «dry fasting», qui contraint ses adeptes à ne pas boire d’eau, une nouvelle tendance en vogue sur les réseaux sociaux. Stéphanie Côté, nutritionniste, auteure et conférencière, dénonce cette diète, qu’elle juge dangereuse.

En entrevue jeudi à l’émission «Les Effrontées», à QUB radio, Stéphanie Côté a expliqué en quoi consiste le jeûne sec, ce régime mis de l’avant par des personnalités du web.

«C’est un peu dans la continuité du jeûne et du jeûne intermittent [...], mais là on va une coche plus loin et on dit que le jeûne doit aussi impliquer de se priver de liquides, donc de ne pas boire», a-t-elle dit.

Combien de temps les adeptes du jeûne sec doivent-ils cesser de boire? «Ça dit, oui, de commencer tranquillement, mais ça suggère des 24 et même des 48 heures sans boire», a signalé Mme Côté.

Certains influenceurs vont même jusqu’à se priver d’eau durant plusieurs journées, bien que le régime ne soit pas soutenu par la médecine ni la science.

«C’est deux litres d’eau [par jour] qu’on doit boire ou manger parce qu’il y a certains aliments qui contiennent beaucoup d’eau», a déclaré la nutritionniste. Or, les personnes qui pratiquent le jeûne sec ne peuvent aller chercher d’eau dans les aliments qu’ils ingèrent puisqu’ils ne peuvent se nourrir.

Des dangers pour la santé

Sur le plan physique, les effets du jeûne sec peuvent être excessivement néfastes pour la santé. «On peut vivre quelques jours sans manger, mais on ne peut pas vivre quelques jours sans boire parce qu’on va mourir de déshydratation. On va faire une crise cardiaque, nos reins vont arrêter de fonctionner», s’est insurgée Stéphanie Côté.

«Notre corps est fait aux deux tiers d’eau. On a besoin d’eau pour fonctionner», a-t-elle renchéri.

Les risques sont aussi présents pour la santé mentale et le développement de troubles alimentaires.

«Tous les conseils qu’on retrouve sur internet, ils ne sont pas adaptés ou adaptables à notre situation. [...] On a tendance à s’approprier le moindre conseil que l’on voit», a prévenu la nutritionniste, qui invite les jeunes à faire particulièrement attention à la validité des informations et aux photos enjolivées qui circulent sur les réseaux sociaux.

La Semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires se déroule par ailleurs jusqu’au 7 février.