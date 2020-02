Voici quelques conseils pour les citoyens en période de déneigement

Un contremaître de la Ville de Montréal rappelle aux citoyens qu'il faut laisser les trottoirs dégagés et rester vigilant quand on se déplace à pied durant les opérations de déneigement.

«Il faut laisser l'allée libre de tout encombrant», indique Pierre-Olivier Nolin, alors que le Québec attend une importante tempête de neige jeudi et vendredi.

M. Nolin conseille aussi aux piétons de s'assurer que les opérateurs de véhicules de déneigement les aient vus avant de s'avancer afin d'éviter une collision. Le nombre d'accidents impliquant un véhicule de déneigement a d'ailleurs bondi de 80% au cours des quatre dernières années, passant de 490 à 885.

Visionnez la vidéo ci-dessus pour plus de conseils en période de déneigement.

