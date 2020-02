Jusqu'à 50 cm de neige d'ici ce soir

La prudence sur les routes est de mise aujourd’hui, puisqu’une nouvelle tempête frappe le Québec depuis la nuit dernière et cet avant-midi, forçant d’ailleurs la fermeture de plusieurs écoles.

« Les précipitations [devaient] s’accentuer à partir de minuit. Le reste de la nuit et l’avant-midi, ça [devrait] être les pires périodes », a laissé présager, hier soir, Paul-Michel Farah, météorologue d’Environnement Canada.À ce moment, les balbutiements de la tempête n’avaient étendu qu’un maigre 2 centimètres de neige sur la métropole, et 6 centimètres sur la capitale nationale.

Mais déjà après le lever du soleil de ce matin, une bordée d’une quinzaine de centimètres devrait s’être accumulée sur la grande région de Montréal. Ce soir, ce chiffre pourrait grimper jusqu’à 25 cm.

Hier soir, certaines commissions scolaires avaient déjà annoncé la fermeture de leurs écoles, aujourd’hui.

C’est le cas des commissions scolaires des Appalaches, de Montréal, des Hauts-Cantons, de la Pointe-de-l’Île (à Montréal), de Laval et des Sommets (à Magog).

D’autres commissions scolaires ont diffusé des avis de veille météorologique sur leur site web. Elles surveillaient donc la situation avant de prendre une décision.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Jusqu’à 50 cm

« Le taux de précipitation et les vents seront élevés. Des rafales allant de 50 à 60 km/h frapperont le Québec jusqu’à environ midi, poursuit le météorologue. Ça occasionnera beaucoup de poudrerie et réduira la visibilité sur les routes. »

« Ça se calmera en après-midi. Il restera de 2 à 4 cm à tomber sur le sud du Québec. Mais ça continuera peut-être encore sur la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent. »

Sur les routes, il est conseillé aux automobilistes de surveiller leur conduite et de faire preuve de vigilance.

Plus loin sur l’autoroute 20, on s’attend davantage à avoir reçu une dizaine de centimètres pour la ville de Québec, ce matin, et entre 15 et 20 cm d’ici la fin de la tempête.

Selon Environnement Canada, les précipitations « les plus importantes » devraient napper les régions de l’Estrie et de Chaudière-

Appalaches.

On y prévoit jusqu’à 50 cm de neige d’ici la fin de la journée.

Temps doux

« Et ça se peut aussi que le long de la baie des Chaleurs et à la pointe de la Gaspésie, on parle de 40 cm », avance M. Farah.

D’ici là, le mercure devrait varier entre -4 et -5 degrés Celcius à Montréal, tandis qu’il valsera entre -6 et -7 °C à Québec.

« Puis, la température chutera pendant la nuit de vendredi à samedi [cette nuit] », conclut-il.

Les garages municipaux de Montréal se sont aussi préparés, hier.

« On s’attend à beaucoup de neige et à des bourrasques allant jusqu’à 50 km/h. Les conditions ne seront pas faciles. [Demain], il va probablement falloir ramasser. On est prêts », a assuré Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal.

Photo Pierre-Paul Poulin

Transport en commun

M. Sabourin conseille aux gens d’utiliser le transport en commun si possible, en raison « des conditions hivernales qui vont être rudes ».

Toute cette neige devrait donner lieu, dans les prochains jours, au cinquième chargement depuis le début de la saison hivernale sur l’île.

Jusqu’à hier soir, 131 cm de neige y étaient tombés, contre une moyenne de 115 cm à pareille date l’an dernier, selon la Ville de Montréal.

Cela signifie qu’environ 131 millions $ auraient été dépensés, d’après des estimations préliminaires.

– Avec l’Agence QMI