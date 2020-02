Comment se passe la quarantaine à Trenton?

Plus de 200 personnes devront demeurer sous surveillance pendant deux semaines sur la base militaire de Trenton en Ontario pour s’assurer qu’elles n’ont pas contracté le nouveau coronavirus.

Habituée de travailler dans des situations d’urgence sanitaires comme celle-ci, la Croix-Rouge canadienne est sur place afin de soutenir les opérations du gouvernement canadien et de l’Agence de la santé du Canada.

• À lire aussi: Coronavirus: Les Canadiens de retour au pays

• À lire aussi: Des purificateurs d'air de Longueuil très populaires en Chine

• À lire aussi: Coronavirus: quatre hôpitaux chargés de traiter d’éventuels cas au Québec

Les travailleurs et les bénévoles se chargent d’accueillir les ressortissants, de procéder à leur inscription et d’analyser leurs besoins physiques et moraux.

«Ils ont procédé à l’inscription et à l’analyse des besoins des gens sur place et ensuite les gens ont été redirigés vers leur chambre, par famille», a expliqué Carole Du Sault, directrice des communications pour la Croix-Rouge.

Une fois installés, pas question qu’il y ait de contacts entre les personnes présentes sur le site. Les ressortissants demeureront en isolement pendant leur séjour de deux semaines.

Écoutez l’intégralité de l’entrevue de Mme Du Sault dans la vidéo ci-dessus.