Économie d’argent et voyages ne sont pas des thèmes qui vont habituellement ensemble. Pourtant, en voyageant à travers le monde en sac à dos, Marie-Christine Martel a réussi à économiser suffisamment d’argent pour cofonder la chaîne de restaurants Thaïzone.

Marie-Christine Martel avait un but dans la vie : devenir un jour propriétaire de son propre restaurant.

Pour elle, le voyage était une façon d’atteindre cet objectif. «Il n’y a pas d’universités de restauration ou il n’y a personne qui finance des jeunes qui ont une idée folle comme ça», a-t-elle lancé en entrevue à l’émission Denis Lévesque.

Son conjoint de l’époque et elle ont donc pris la décision d’aller travailler en tant que membre d’équipage sur des yachts privés. Un détour dans leur plan de vie qui leur a permis d’explorer le monde.

«Pour nous, aller travailler sur des yachts privés c’était le moyen d’arriver à nos fins», a-t-elle expliqué.

Bien que ce ne soit pas des emplois particulièrement payants, le fait de ne pas avoir à payer pour se loger, se nourrir et se déplacer lui a permis de mettre de l’argent de côté.

Sortir de sa zone de confort

Marie-Christine Martel est revenue au Québec avec la ferme intention de se lancer dans la restauration.

«Il y avait une nouvelle vague qui semblait être populaire, qui était la nourriture thaïlandaise, raconte la femme d’affaires. Cela concordait totalement avec ce qu’on venait de vivre. On arrivait de la Thaïlande, on connaissait les produits».

Elle a donc négocié avec la chaîne de restaurants Thaï Express afin de devenir propriétaire d’une franchise. Malheureusement, ces négociations ont échoué.

Mme Martel a donc décidé de sortir de sa zone de confort et de lancer son propre restaurant de nourriture thaïlandaise. «On s’est retroussé les manches et on s’est dit "on va faire le nôtre ", on va l’essayer. »

Elle a donc appris la cuisine thaïe par des professeurs qu’elle a recrutés par le biais de petites annonces.

Ce saut dans le vide a été un succès qui lui a permis d’ouvrir environ 25 succursales sur une période de 7 ans.

La vente de l’entreprise dernièrement lui a permis de devenir millionnaire avant d’avoir 40 ans.

Écoutez l’entrevue qu’elle a accordée à l’émission Denis Lévesque dans la vidéo ci-haut.