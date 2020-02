La famille de la Québécoise assassinée veut se rendre à Cuba

Les proches de la Québécoise qui a été assassinée à Cuba veulent lui rendre hommage et rapatrier son corps au pays.

• À lire aussi: Québécoise assassinée brutalement à Cuba

C’est toujours l’incompréhension et le choc pour les proches de Nathalie Fraser dont le corps a été retrouvé dans une valise dans un dépotoir du village de Mantazas près de Varadero.

Sa famille a mis en place une campagne de sociofinancement dans le but de recueillir 15 000$ qui leur permettraient de se rendre sur place.

«On a besoin d’aide. Ma mère a été assassinée à Cuba, on veut aller lui rendre hommage, on a fait la demande pour obtenir ses effets personnels. On n’a pas les moyens de prendre l’avion et l’hébergement», explique Alexandre Plourde, un des trois enfants de la victime.

La famille aimerait également engager un avocat cubain. «Au Canada, il n’y a aucun avocat qui travaille à Cuba. On veut avoir de l’aide pour connaître nos droits», ajoute le jeune homme.

Le conjoint de Mme Fraser, avec qui elle avait une relation depuis un an et demi, a été arrêté en lien avec le meurtre. L’enquête est toujours en cours.