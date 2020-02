La lanceuse de chaise s’excuse au tribunal

Marcella Zoia, la jeune femme de 20 ans qui a lancé une chaise depuis le 45e étage d’un gratte-ciel résidentiel de Toronto, s’est excusée vendredi aux audiences de détermination de sa peine.

Marcella Zoia, qui a plaidé coupable à un chef de méfait mettant la vie d’autrui en danger, a appris qu’elle devra revenir au tribunal, le 12 mars prochain, selon le journal «Toronto Star».

«Je n’ai jamais voulu faire de mal à quelqu’un. Je sais que c’était un geste vraiment immature et égoïste», a-t-elle dit vendredi en cour.

«Je suis vraiment désolée pour mes actions. Je prends cela comme une leçon», a-t-elle ajouté.

Il y a un an, à partir du balcon d’un édifice torontois comptant 49 étages, elle a lancé une chaise sur une autoroute. La vidéo de ses exploits est rapidement devenue virale. Elle s’était livrée aux autorités torontoises après que ces dernières eurent lancé un appel au public pour l’identifier.

La Couronne réclame entre quatre et six mois de prison, deux ans de probation, une consultation pour sa consommation d'alcool, 240 heures de service communautaire et une interdiction de publier sur les réseaux sociaux pendant la probation.

Quant à son avocat, il a demandé une condamnation avec sursis accompagnée de «diverses conditions», tout comme une consultation pour sa consommation d'alcool.