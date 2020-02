L’agrandissement de Trans Mountain coûtera 5 milliards $ de plus

Les coûts de construction de l'agrandissement du pipeline Trans Mountain vont être plus élevés que prévu, atteignant 12,6 milliards $ et non 7,4 milliards $, a annoncé la société mise sur pied par le fédéral quand il a acheté l’oléoduc.

«Le projet tel qu’on le connaît aujourd’hui a subi de considérables changements et améliorations comparativement à ce qui avait été initialement envisagé», a expliqué le président directeur général de la Trans Mountain Corporation, Ian Anderson au sujet des 5 milliards de coûts supplémentaires.

Rappelons que le gouvernement Trudeau a acheté à l’entreprise Kinder Morgan le pipeline au coût de 4,5 milliards $ pour contrer l’incertitude entourant le projet, dans la foulée d’une vague de manifestations.

Les travaux ont débuté cet été et Ottawa souhaite qu’ils soient terminés en 2022.

Le fédéral avait approuvé le projet pour une première fois en 2016, mais a dû mener de nouvelles consultations avant de réapprouver le projet, en juin dernier, en raison d’un jugement de la Cour fédérale d’appel l'ayant forcé à refaire ses devoirs.

Une fois agrandi, ce pipeline permettrait d’acheminer 890 000 barils de pétrole par jour des sables bitumineux de l’Alberta au port de Burnaby, en banlieue de Vancouver, en Colombie-Britannique.

Initialement, Kinder Morgan évaluait le coût du projet à 7,4 milliards $.

Rappelons que la Colombie-Britannique s’oppose fermement au projet, alors que l’Alberta, de même que le gouvernement fédéral, souhaite impérativement que le projet aille de l'avant.