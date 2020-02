La décision du gouvernement Legault d’imposer un bâillon pour son projet de loi 40 sur la réforme de la gouvernance scolaire se retournera-t-elle contre lui?

Chose certaine, les oppositions continuent de déchirer leur chemise, vendredi, pour dénoncer la mesure d’exception qui coupe court au débat.

«La situation s’est absolument envenimée entre les oppositions et le gouvernement, à un tel point qu’on se demande comment on va sortir de ce magma de mépris collectif et mutuel», évoque l’analyste politique Emmanuelle Latraverse.

Selon elle, le gouvernement «cherchait un bâillon» et l’a obtenu. Autrement, rien ne justifiait un bâillon.

«Il reste plein de temps en commission parlementaire avant l’échéance pour laquelle le projet de loi doit être adopté. Le gouvernement en voulait un, merci bonsoir, et on s’imagine qu’il n’y aura pas de prix politique à payer», dit-elle.

D’autant plus que le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge n’a rien voulu entendre des propositions de l’opposition de scinder en deux, voire en trois, le projet de loi qualifié de «mammouth».

«On fait un projet de loi dans lequel on place une promesse électorale, on ajoute plein de choses et on dit que ça n’a pas de bon sens, que ça fait 200 heures qu’on débat et que les oppositions n’avancent pas. Ça ne marche pas, c’est un peu trop facile», analyse de son côté Antonine Yaccarini.

Le gouvernement s’est défendu d’imposer le bâillon en comparant son bilan à celui des autres partis. «Quand on regarde la petite histoire, le Parti québécois a fait 70 bâillons, le Parti libéral a fait 79 bâillons. [...] C'est comme si le Parti québécois était le Ovechkin du bâillon, que le Parti libéral était un peu le Crosby du bâillon, alors que nous, on est plus le Dave Morissette du bâillon», a lancé François Legault au Salon bleu vendredi.

Une réponse «arrogante», déplore Antonine Yaccarini. «C’est la méthode bulldozer.»

«La joute parlementaire, ce n’est pas la météo, évoque de son côté Emmanuelle Latraverse. C’est vraiment réducteur pour le travail qui se fait en commission parlementaire.»

Voyez l’extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.