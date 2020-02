Le recours au bâillon parlementaire a été récurrent au cours des derniers mois, d’abord avec l’adoption de la loi 21 sur la laïcité, la réforme sur l’immigration et la réforme d’Hydro-Québec.

Dès vendredi, ce sera au tour de l’imposant projet de loi abolissant les commissions scolaires d’être adopté, au grand dam des partis d’opposition.

«Si on est pour le projet de loi, on considère que la bâillon est un outil du gouvernement pour mettre fin à des discussions interminables. Si on est contre le projet de loi, on va dire que c’est un acte dictatorial pour imposer un mauvais projet de loi. On connait la chanson», ironise l’analyste.

«Est-ce qu’un 4e bâillon en 8 mois est beaucoup? Tout le monde s’époumone, mais il y a déjà eu 21 bâillons dans la même nuit. On s’est dit qu’on ne le referait jamais», rappelle Mario Dumont.

Désormais, il n’est plus permis de faire adopter plusieurs projets de loi en 24 heures; la loi stipule désormais un bâillon par projet de loi.

«Autant l’obstruction parlementaire («filibuster») est un outil de l’opposition pour bloquer un projet de loi, autant le bâillon est un outil du gouvernement élu pour dire ‘’fin de la récréation»

Dans le cas de l’enjeu des commissions scolaires, le gouvernement de la CAQ affirme qu’il n’y a pas de compromis, selon Mario Dumont.

La finalité de cette loi est d’éventuellement abolir les élections scolaires, les postes de commissaires scolaires en plus de réorganiser et de donner plus de pouvoir aux directions d’école.

Le bâillon du projet de loi 40 débutera vendredi à l’Assemblée nationale. Les parlementaires devraient voter aux alentours de minuit ou 1h du matin si les «discussions se déroulent bien».