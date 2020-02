Un rare procès pour pornographie juvénile devant jury

Le procès pour possession, accession et distribution de pornographie juvénile d’un informaticien qui était à l’emploi des Forces armées canadiennes a débuté, mercredi, au palais de justice de Québec devant juge et jury.

Les accusations en lien avec la pornographie juvénile ne sont malheureusement pas chose rare dans les palais de justice.

Cependant, les accusés qui choisissent de porter ce type d’accusation à procès, devant douze de leur pair, eux le sont plutôt et c’est ce qu’a choisi de faire Jean-Baptiste Abel, 30 ans.

Visionnement

Ce faisant, les cinq femmes et sept hommes qui ont été choisis pour faire partie du jury devront, au cours des prochains jours, visionner certaines photos ou vidéos qui auraient transigé par certains supports informatiques appartenant à l’accusé entre le 1er août 2015 et le 19 octobre 2016.

Le président du tribunal, Carl Thibault, a toutefois fait savoir hors la présence du jury, mais avec la «permission aux médias de rapporter ce qui s’est dit en salle de Cour pour que le public soit informé», que ces images seront montrées aux membres du jury sans que le public n’y ait accès.

« Les pièces concernées seront d’ailleurs mises sous scellé», a-t-il précisé aux avocats du procès, Me Sonia Lapointe en poursuite et Me Louis Belliard en défense.

Dès le milieu de l’après-midi, le sergent superviseur aux enquêtes contre l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet, Éric Belley, a présenté un «échantillonnage» de photos et vidéos récupérées à la suite de la perquisition menée chez Abel en octobre 2016.

Descriptif «sobre», mais choquant

Même si le descriptif du matériel s’est fait «sobrement», en précisant le sexe des enfants que l’on retrouvait sur les photos et vidéos : féminin, leur âge : entre trois et treize ans, et la position occupée par les victimes : nue, debout, accroupie, avec ou sans homme mature à leur côté, plusieurs jurés ont froncé les sourcils en voyant apparaître devant eux le matériel.

Selon la preuve présentée, les enquêteurs de la Sûreté du Québec ont pu procéder à l’arrestation de Abel après que le réseau social Facebook ait porté plainte contre l’un de ses utilisateurs, « Caïd Force» qui avait transmis une image à un autre compte.

« Il ne faut pas oublier que même si les gens n’utilisent pas forcément leur nom pour les représenter sur Facebook qu’ils sont pour autant anonymes», a rappelé le policier au jurés attentifs.

Le procès est prévu pour une durée de deux semaines.