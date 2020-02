Visite au centre de surveillance des opérations d'Exo

En cette journée de tempête de neige, de nombreux travailleurs se tournent vers les transports en commun. TVA Nouvelles a visité le centre de surveillance des opérations d'Exo.

L’organisme public de transport en commun veut s'assurer que les services de trains et d'autobus peuvent être maintenus sur tous les circuits, malgré le mauvais temps.

«C'est un endroit névralgique pour l'opération des trains. C'est ici que 24 heures sur 24, on s'assure du bon déroulement de nos opérations», explique Jacques Coulombe, directeur de la planification et opération des trains de banlieue.

«En cas de précipitations, comme aujourd'hui, on a des activités particulières. Par exemple, s'assurer que le déneigement a lieu, donc que toutes les activités de déneigement ont lieu toute la nuit, s'assure que les quais sont déneigés. On a des activités particulières pour le matériel roulant: s'assurer qu'il roule bien», poursuit M. Coulombe.

Les employés du centre de contrôle doivent communiquer constamment avec le personnel sur le terrain. «Ils nous ramènent de l'information. Ça nous permet de prendre les bonnes actions», précise le directeur.

Les précipitations de neige tombées jeudi et vendredi n’avaient pas eu d’impacts sur les trains. Toutefois, la situation était plus complexe pour les autobus.

«On est en alerte niveau 2 pour l'instant sur la couronne nord: on est entre 15 et 25 minutes de retard. Et niveau 1 pour la couronne sud: entre 10 et 15 minutes de retard, majoritairement sur les circuits qui se rendent à Montréal et à Laval puisque les circuits locaux sont relativement à l'heure à jour», conclut M. Coulombe.