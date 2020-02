Prêt à sacrifier sa retraite pour sauver son chien

Jason Garrett n’a pas hésité une seconde quand il a pris la décision de vider ses économies et sa pension de retraite pour sauver la vie de son chien.

«Si nécessaire, je vais aussi vendre ma voiture», ajoute-t-il.

À première vue, la petite Lola, un Schnauzer miniature, a l’air en pleine forme. Toutefois, elle souffre d’insuffisance cardiaque; une condition qui pourrait être fatale.

«Elle a déjà perdu connaissance à la suite d’une marche par le passé. Son cœur est trop gros parce que sa valve mitrale est endommagée», explique M. Garrett.

La condition de la petite Lola, 12 ans, n’est pas unique, mais plutôt commune. Elle affecte des millions de chiens.

On estime que Lola pourrait vivre encore quelques mois, voire un an dans son état actuel.

Mais grâce à une chirurgie à cœur ouvert mise au point par un docteur japonais, Lola pourrait vivre quatre ans de plus. Seul hic, la chirurgie coûte 45 000$ et le taux de réussite est chiffré à 90%.

Mais le coût est moindre pour Jason Garrett, qui affirme que l’animal lui a sauvé la vie à plusieurs reprises.

«Je souffre de dépression sévère et de bipolarité. Lola est la raison pour laquelle je continue de survivre et de me battre contre la maladie», dit l’homme.

Lola devrait subir l’intervention cet été, en Floride, seul endroit où elle est offerte aux États-Unis en ce moment.

«Je suis prêt à tout pour Lola. Elle est ma famille», conclut l’homme.

Jason Garrett a aussi créé un Go Fund Me pour tenter d’amortir les coûts liés à l’opération et aux déplacements.