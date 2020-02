Il tue sa femme durant une croisière après une dispute

Un homme de l’Utah, aux État-Unis, a reconnu qu’il était coupable d’avoir battu sa femme à mort sur un bateau de croisière le 25 juillet 2017.

Kenneth Manzanares a plaidé coupable à l’accusation de meurtre au deuxième degré de Kristy Manzanares, a annoncé le ministère de la Justice américain, vendredi, selon le New York Daily News.

Alors que le bateau faisait une escale dans le sud-est de l’Alaska, une dispute s’est déclenchée entre l’homme et la femme. Leur fille et un autre enfant étaient présents dans la cabine avec eux.

«Selon les aveux faits dans le cadre du plaidoyer, Kenneth et Kristy Manzanares se sont engagés dans une dispute verbale sur le comportement de Kenneth ce soir-là, et au cours de la discussion, Kristy a déclaré qu'elle voulait divorcer et lui a dit de débarquer du navire à Juneau pour qu’il rentre chez eux en Utah», selon le communiqué du ministère de la Justice.

À ce moment, Kenneth aurait demandé aux enfants d’aller dans la cabine voisine où se trouvaient des proches. Il était toutefois possible pour eux d’entendre la dispute malgré tout.

Les enfants se sont rendus sur le balcon reliant les chambres, où ils «ont vu Kenneth Manzanares à cheval sur Kristy Manzanares par terre, la frappant à la tête avec les poings fermés».

Les premiers répondants auraient tenté de réanimer la femme, mais elle a succombé aux blessures subies aux mains de son époux.

Les autorités ont indiqué que la cause du décès était un traumatisme contondant à la tête et au visage.

Kenneth Manzanares avait été arrêté le lendemain et était détenu depuis le 26 juillet 2017.