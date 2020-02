Kim K. pense que son fils est la réincarnation de son père

Kim Kardashian a envie de croire que son fils Psalm, né il y a huit mois, est la réincarnation de Robert Kardashian Sr., son regretté père.

Cette théorie a été évoquée pour la première fois dans épisode de L’Incroyable famille Kardashian, alors que la star de la télé-réalité était en vacances à Bali.

C’est à cette occasion qu’elle a rendu visite à une médium aveugle qui lui avait révélé son avenir. Non seulement elle allait avoir un nouveau fils, et il serait la réincarnation de son père !

La mère de famille a depuis assuré à E! News qu’au moment du voyage, personne n’était au courant que sa famille était sur le point de s’agrandir.

«Personne ne savait, a-t-elle assuré. Personne dans mon équipe ne savait qu’une mère porteuse était enceinte d’un garçon.»

Et cette histoire de réincarnation lui est revenue lors d’un récent événement, alors qu’elle avait laissé son nouveau-né à une nourrice durant son absence.

«Elle l’a emmené à une fête prénatale et une femme est venue et lui a dit, “C’est votre fils ?”, a raconté Kim Kardashian. Et elle a répondu, “Non, non, non, je ne fais que le garder”. Et l’autre a rétorqué, “Bien, je dois juste vous dire, prévenez sa mère qu’il s’agit de la réincarnation d’un membre de sa famille".»

Une étrange coïncidence qui pousse Kim Kardashian a adhérer à cette théorie.

«Il est gaucher, comme mon père, a-t-elle assuré. Toutes ces choses arrivent. Je ne sais pas si je croyais à la réincarnation, mais désormais c’est le cas. Je veux y croire !»