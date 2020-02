La soirée des Oscars en chiffres

Les téléspectateurs de plus de 225 pays retiendront leur souffle le 9 février, lors de la cérémonie de remise des prix les plus prestigieux de l’industrie du cinéma. Pour tout savoir des détails de la soirée des Oscars, voici les chiffres à connaître...

344

Le nombre de longs métrages de plus de 40 minutes éligibles cette année dans les 24 catégories des Oscars. Parmi les obligations supplémentaires, il faut que le long métrage ait pris l’affiche dans un cinéma du comté de Los Angeles pendant sept jours consécutifs au plus tard le 31 décembre de l’année de référence.

44

La tenue de la soirée des Oscars coûte pas moins de 44 millions $ US, selon le magazine américain «Forbes».

93

Cette année, la catégorie du Meilleur film en langue étrangère est devenue celle du Meilleur film international. Et 93 pays ont soumis des oeuvres. «Antigone» de Sophie Deraspe, choix du Canada, n’a pas été retenu.

64

Au total, 64 femmes sont nommées dans toutes les catégories, un record puisque ce nombre représente un tiers des finalistes.

20

Avec la mention de «Douleur et gloire» de Pedro Almodovar à titre de possible meilleur film international, l’Espagne obtient sa vingtième nomination dans cette catégorie.

27

Tom Hanks (pour «Bonjour voisin») et Anthony Hopkins (dans «The Two Popes») s’affrontent dans la catégorie du meilleur acteur de soutien. La dernière fois que les deux acteurs se sont retrouvés en compétition pour la statuette dorée, c’était en 1993, il y a 27 ans. C’est Tom Hanks qui avait alors été récompensé pour sa prestation dans «Philadelphie».

159

Le nombre de longs métrages documentaires soumis à l’Académie. Seuls cinq ont été retenus.

103 220 $ US

Selon le magazine «Forbes», un couple doit débourser 103 220 $US pour assister à la soirée post-Oscars organisée par le magazine «Vanity Fair». Il s'agit de la fête la plus cher à Hollywood ce soir-là.

16

Les Minkler sont une famille de mixeurs de son. Depuis trois générations, ils ont obtenu un total de 16 nominations et quatre victoires aux Oscars. Cette année, Michael Minkler et son fils Christian P. Minkler sont cités pour leur travail dans «Il était une fois à... Hollywood».

11

«Parasite» est le onzième long métrage dans une langue autre que l’anglais à être nommé pour l’Oscar du meilleur film. Il est également le sixième à être cité à la fois dans la catégorie du Meilleur film et du Meilleur film international. L’an dernier, «Roma», qui avait eu le même honneur, a remporté la statuette du volet international.

8

En tant que producteur de «Joker», Bradley Cooper est en lice pour l’Oscar du meilleur film, ce qui porte le total de ses nominations à huit. L’acteur a été nommé dans cette catégorie à deux autres reprises, soit pour son «Tireur d’élite américain» réalisé par Clint Eastwood et pour «Une étoile est née».

10

Le magazine américain «Forbes» a estimé que les tenues des actrices coûtent en moyenne 10 millions $ US. Pour l’instant, celle la plus chère jamais portée à la soirée a été celle de Cate Blanchett en 2014, une création évaluée à... 18,1 millions $! Conçue par Armani Privé, la robe dorée d’une valeur de 100 000 $ était sertie de cristaux Swarovski et ses bijoux de la maison Chopard (des boucles d’oreilles de 62 opales, une bague et un collier de diamants) valaient 18 millions $!

5

Dans les quatre catégories récompensant le jeu des acteurs, les comédiens Antonio Banderas, Cynthia Erivo, Scarlett Johansson, Florence Pugh et Jonathan Pryce sont nommés pour la première fois de leur carrière. Kathy Bates, Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino, Joe Pesci, Charlize Theron et Renée Zellweger ont tous déjà mis la main sur une statuette. Quant à Adam Driver, il est le seul à avoir également été nommé l’an dernier.

150 000 $ US

La valeur du panier cadeau offert aux stars nommées aux Oscars par différentes compagnies est estimée à 150 000 $US par le magazine «Forbes». On y compte des voyages, des produits de beauté et des gadgets électroniques.

14

«Les quatre filles du docteur March» de Greta Gerwig est la quatrième version cinématographique du roman de Louisa May Alcott à être citée aux Oscars. Au total, les adaptations ont ainsi été nommées 14 fois!

47

Avec la citation obtenue pour la composition de la trame sonore de «Star Wars: l'ascension de Skywalker», John Williams en est à sa 47e nomination dans cette catégorie! Le compositeur en est à sa 52e nomination au total, puisqu’il a été cité à cinq reprises dans la catégorie de la Meilleure chanson. Il détient le record de nominations pour une personne encore en vie, le record ultime étant celui de Walt Disney avec 59 citations!

4

Le total de nominations obtenues en carrière par Joaquin Phoenix, cité cette année pour son interprétation du Joker, s'élève à quatre. Il a été nommé à deux autres reprises comme meilleur acteur pour «Walk the Line» (2005) et «Le maître» (2012) et comme meilleur acteur de soutien pour son rôle dans «Gladiator» (2000), sans pour autant jamais gagner la statuette.

900

Il faut 900 heures à une équipe de 18 personnes pour installer le tapis rouge des Oscars devant le Dolby Theatre de Hollywood.

7

Leonardo DiCaprio, en lice pour l’Oscar du meilleur acteur, grâce à sa prestation dans «Il était une fois à... Hollywood», en est à sa septième nomination. Il a obtenu sa statuette précédente (et la seule!) pour «Le revenant», sorti en 2015.

9

Martin Scorsese a obtenu sa neuvième nomination dans la catégorie de la Meilleure réalisation pour «L’Irlandais». Cela fait de lui le réalisateur encore vivant le plus cité dans cette catégorie. Le record de citations pour un cinéaste est de 12. Il appartient toujours à William Wyler («Ben-Hur»).

5

La toute première cérémonie des Oscars s’est tenue le 16 mai 1929 au Hollywood Roosevelt Hotel. Les 270 convives avaient payé leur billet... 5 $! Aujourd’hui, seuls ceux invités par l’Académie peuvent assister à la soirée de remise des prix.

19

La catégorie du Meilleur film d’animation a été ajoutée en 2001, il y a 19 ans.

130

Les retombées économiques des Oscars pour la ville de Los Angeles atteignent 130 millions $, selon le magazine américain «Forbes».