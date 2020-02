Les secrets de production de «Sonic le hérisson»

Adaptation de la célèbre franchise de jeux vidéo qui a fait les heures de gloire de Sega, «Sonic le hérisson» mélange animation et prises de vues réelles. Mais que se cache derrière la petite boule bleue, refaite en urgence, on s’en souvient, sans les dents qui avaient choqué les amateurs, lors du dévoilement de la première bande-annonce?

L’histoire

Sonic (voix de Ben Schwartz en version originale) arrive sur Terre. Il s’y trouve un meilleur ami, Tom (James Marsden) qui va l’aider à triompher de l’infâme docteur Robotnik (Jim Carrey). Car ce dernier veut s’emparer de Sonic afin de se servir de ses pouvoirs de vitesse pour assurer sa domination sur le monde.

Fans

Produit par Neal Moritz (la franchise «Rapides et dangereux») et Tim Miller («Deadpool»), le long métrage a été pensé par des fans pour des fans. Le réalisateur Jeff Fowler a découvert le jeu vidéo à l’âge de 13 ans. «J'ai immédiatement su que le jeu et le personnage changeraient les jeux vidéo pour toujours, a-t-il expliqué. L'attitude de Sonic était unique et rafraîchissante. [...] Il a brisé le quatrième mur, ce qui n'avait jamais été fait auparavant dans un jeu.»

Le cinéaste et les scénaristes Pat Casey et Josh Miller ont voulu s'assurer qu'ils honoraient l'esprit du jeu et incluaient des éléments visuels que les amateurs reconnaîtraient. C’est ainsi qu’on peut voir les fameux anneaux d’or, les chaussures rouges du hérisson ainsi que les émeraudes d’énergie.

Dans le même temps, les trois hommes ont ajouté à Sonic des qualités qu’il ne possède pas dans la franchise de jeux. «Nous avons intégré une certaine vulnérabilité à Sonic afin que le public s’investisse émotionnellement en lui. Car, malgré ses sarcasmes et sa rapidité de parole, Sonic essaie de comprendre comment il s'intègre dans ce nouveau monde qui est désormais le sien.»

Robotnik

Le docteur Robotnik est bien connu des joueurs de «Sonic» et il était évident qu’il devait faire partie du long métrage. Le choix des producteurs et du réalisateur s’est tout naturellement porté sur Jim Carrey en raison de ses prouesses comiques.

«Ce qui est merveilleux avec Robotnik, c'est qu'il n'est pas seulement l'homme le plus intelligent dans la pièce, c'est l'homme le plus intelligent de la planète, un fou avec un QI de plus de 300! a expliqué l’acteur. Il représente une intelligence pure qui a été détruite par son ego et qui est désormais du domaine de la stupidité spirituelle. Robotnik n'a jamais été aimé ni élevé, alors il déteste le monde parce qu'il a l’impression qu'il a été abandonné. Robotnik veut être le directeur d'une prison mécanisée qui contrôle l'univers. C'était merveilleux de donner vie à ce méchant et de le jouer comme s'il y avait toujours un projecteur sur lui.»

De plus, le comédien a grandi avec la chanson «Where Evil Grows» du groupe canadien Poppy Family, chanson emblématique de Robotnik!

Quand les fans hurlent!

Dévoilée au CinemaCon de Las Vegas le 4 avril 2019, la première bande-annonce est accueillie par des hurlements d’horreur par les amateurs de Sonic. Le design du hérisson pose problème à tous ceux qui ont joué aux jeux vidéo, les caractéristiques physiques de la créature étant bien trop humaines. Ses yeux sont trop rapprochés, sa fourrure est trop réaliste... et ses dents n’ont rien de commun avec l’original.

En deux jours, la bande-annonce est vue plus de 20 millions de fois et amplement critiquée sur la chaîne YouTube des studios où elle reçoit une écrasante majorité de «je n’aime pas».

Sept mois plus tard, soit le 12 novembre, les studios Paramount dévoilent un nouveau design de Sonic lors de la mise en ligne de la bande-annonce de remplacement. Les internautes apprécient, la vidéo recevant alors le meilleur ratio de «j’aime» par rapport aux «je n’aime pas» de n’importe quel studio depuis les trois dernières années. De fait, les analystes financiers s’attendent à ce que «Sonic le hérisson» (produit pour 95 millions $ US) engrange entre 41 et 47 millions $ US lors de son premier week-end de présentation en salle.

«Sonic le hérisson» court à une vitesse supersonique sur les écrans du Québec dès le 14 février.