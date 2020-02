Prêts pour les Oscars!

Los Angeles et le monde entier se préparent à la tenue des Oscars. Événement télévisé le plus regardé aux États-Unis après le Super Bowl, les matchs de football préliminaires et le discours du président sur l’État de l’Union, la célèbre remise de prix fait régner le glamour en maître, rappelant le flamboyant âge d’or d’Hollywood.

• À lire aussi: Huit gagnants controversés des Oscars

Dimanche soir, les stars se presseront sur le tapis rouge du gala avant de pénétrer à l’intérieur du Dolby Theatre, traversant une haie de journalistes venus des quatre coins du monde.

Les controverses ne parviennent pas à écorner la réputation de ce prix en forme de chevalier des Arts et des Lettres, surnommé officiellement Oscar depuis 1939. La légende veut d’ailleurs que ce prénom, désormais synonyme de reconnaissance absolue, soit celui du mari de Bette Davis.

Cette année, le faible nombre de nominations de personnes de couleur (mis en relief sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #OscarsSoWhite, littéralement des Oscars si blancs) ou l’absence totale de réalisatrices, a suscité un mécontentement grandissant que les membres de l’Académie ne parviennent pas, malgré leurs efforts de rajeunissement et de diversité des membres, à enrayer.

De plus, la proposition faite il y a deux ans de créer un Oscar du public en 2020 n’a pas été suivie d’effet et a été reportée à une date ultérieure.

Un avant-goût

Sur la scène du Dolby Theatre, pour la deuxième année consécutive, personne n’officiera comme maître de cérémonie, une décision prise suite au scandale provoqué par Kevin Hart en 2018. À la place, l’Académie, qui contrôle la totalité des décisions créatives de la soirée, parie sur la présence sur scène de stars de tous horizons telles que Keanu Reeves, Sigourney Weaver, Penélope Cruz, Timothée Chalamet, Gal Gadot ou encore Kristen Wiig.

Les prestations musicales seront également à l’honneur. Elton John, Randy Newman, Chrissy Metz, Idina Menzel et Cynthia Erivo interpréteront les chansons en nomination. De plus, Questlove, dont le groupe The Roots est l’orchestre du «Tonight Show» de Jimmy Fallon, fera une apparition spéciale.

Fidèle à son histoire, l’Académie continuera de faire remettre les Oscars aux acteurs par les gagnants de l’an dernier. «Nous aimons cette tradition d’avoir les gagnants précédents sur scène pour célébrer la réussite de leurs pairs», ont souligné Lynette Howell Taylor et Stephanie Allain, les productrices de la soirée en annonçant la participation de Mahershala Ali, Olivia Colman, Regina King et Rami Malek, pour ne nommer qu’eux.

Et maintenant, place au rêve, aux vedettes... et aux statuettes!