«Prisons sans barreaux»: êtes-vous malade à cause du progrès?

L’hypersensibilité environnementale gagne du terrain et les personnes affectées sont de plus en plus nombreuses.

«Est-ce que ce qui est tolérable pour un militaire qui est dans un avion de chasse F16 est tolérable pour votre petite fille qui va à l’école, en première année?»

Cette question brutale est posée par Paul Héroux, professeur de toxicologie électromagnétique à l’Université McGill en parlant de la technologie WiFi. Car cette nouvelle forme de pollution est partout depuis l’invention du radar. Les polluants chimiques – les fameux perturbateurs endocriniens – sont dans l’eau, les produits de maquillage, les parfums... tout ce qu’on consomme quotidiennement.

Et le nombre de personnes malades est en augmentation. Débilitants, leurs symptômes les empêchent de vivre normalement, tel cet enfant particulièrement sensible aux ondes électromagnétiques dont les parents ont dû aménager spécialement la chambre. Migraines, fatigue extrême, maux de tête, troubles du comportement; tout y passe et les personnes interviewées par Nicole Giguère et Isabelle Hayeur, coscénaristes et coréalisatrices du documentaire «Prisons sans barreaux», expliquent à quel point leur vie est bouleversée.

Mais les deux femmes ne font pas que dans le témoignage. Elles partent également à la recherche d’explications scientifiques au cours des 73 minutes. Méthodiquement, elles interrogent des spécialistes, des médecins, des chercheurs et dressent un portrait affolant de cette maladie de moins en moins silencieuse.

Par ailleurs, les cinéastes ont eu l’excellente idée d’organiser des panels de discussion avec des spécialistes de l’hypersensibilité environnementale suivant les projections lors de la première semaine de la sortie en salle.

Note: 3,5 sur 5