Un chauffeur d’autobus écrit un message déplacé à un écolier

Une mère de l’Oklahoma a vécu des moments angoissants après avoir pris connaissance d’une lettre inappropriée écrite par le chauffeur d’autobus scolaire à son garçon, dans laquelle il expliquait vouloir se rapprocher de lui.

«Jamais je n’ai pensé que cela aurait pu arriver à l'un de mes enfants», a expliqué la maman en entrevue.

Terrifié par ce que contenait le message écrit à la main, le gamin a immédiatement averti sa mère en revenant de l’école.

«Je t'écris cette note parce que, comme tu le sais quand l'école est finie, il n'y a vraiment pas de temps pour parler, juste un petit câlin. Depuis un certain temps, je voulais te parler de passer du temps avec toi et moi et peut-être avec d'autres amis à toi? Qu'en penses-tu?», peut-on lire sur le bout de papier.

«Je veux vraiment être ami avec vous et chaque fois pendant que vous vous réunissez pour jouer, parler, etc. ... Oui! Je suis un adulte, mais j'aime l'amitié avec des enfants comme vous ... Dites-moi ce que vous en pensez, je ne vous mets pas de pression», poursuit-il dans le message.

Il n’en fallait pas plus pour que la mère très inquiète avertisse l’école, mais également les policiers.

«Il veut être copain avec mon enfant. Il veut faire des choses qui sont impensables avec mon enfant», dénonce-t-elle la mère dont l’identité est protégée afin de ne pas identifier le gamin.

Plus tôt dans l’année, son fils lui avait dit que le conducteur avait demandé de lui faire un câlin, mais jamais elle n’avait pensé que cela prendrait de l’ampleur.

Le district scolaire a indiqué que le chauffeur n’était plus employé, en précisant qu’il n’avait pas contrevenu à la loi, même si ces gestes n’étaient pas appropriés.