Déception pour «Brotherhood» aux Oscars

Le film québécois «Brotherhood» n’a pas remporté l’Oscar du meilleur court-métrage à Los Angeles, dimanche soir.

La statuette a plutôt été attribuée au court-métrage américain «The Neighbors’ Window».

La réalisatrice Meryam Joobeur et la productrice Maria Gracia Turgeon s’étaient rendues à Los Angeles il y a environ deux semaines pour faire la promotion de leur film.

Tourné en Tunisie en mars 2018, «Brotherhood» raconte l’histoire d’un berger tunisien qui est déchiré entre sa loyauté envers sa famille et ses principes moraux. Le film coproduit par le Canada et la Tunisie a été présenté dans plus de 150 festivals où il a remporté une soixantaine de prix.

Meryam Joobeur a passé son enfance entre les États-Unis et la Tunisie avant de s’installer à Montréal en 2009.