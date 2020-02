Quelles rénovations sont réellement payantes?

Lorsque vient le temps de rénover votre résidence, certaines rénovations seront un bon investissement alors que d’autres risquent de coûter plus cher qu’elles ne vous rapporteront.

Selon Ghislain Larochelle, chroniqueur en immobilier, deux raisons peuvent expliquer que certaines rénovations seront plus payantes que d’autres : certains travaux peuvent augmenter la valeur de revente ou peuvent aussi rendre l’immeuble plus attrayant, ce qui permet de le vendre plus rapidement.

Selon l’Institut canadien des évaluateurs, c’est en rénovant cuisine et salle de bain que les gains sont le plus importants. L’argent investi dans les rénovations se traduit en un rendement entre 75 % et 100 % à la revente.

Parmi les autres rénovations à bon rendement, il y a la peinture (50 % à 100 %), le remplacement de la toiture ou de la fournaise (50 % à 80 %), la finition du sous-sol (50 % à 75 %), la pose de plancher de bois franc (50 % à 80 %), le remplacement des portes et fenêtres (50 % à 75 %) et l’installation ou le remplacement d’un système de climatisation centrale (20 % à 75 %).

Toutefois, d’autres rénovations sont susceptibles de fournir un moins bon rendement. C’est le cas notamment des travaux d’aménagement paysager ou d’asphaltage (25 % à 50 %), de l’installation d’une piscine (10 % à 40 %) ou encore l’installation d’un puits de lumière (0 % à 25 %).

Des stratégies pour maximiser le rendement

Afin de maximiser les gains, Ghislain Larochelle propose cinq stratégies afin d’optimiser le rendement de vos rénovations.

Il suggère notamment d’utiliser des couleurs neutres qui plairont à la majorité. « Une bonne astuce est de se fier à un designer pour les tendances en décoration, » suggère-t-il.

En second lieu, il recommande de profiter des promotions de matériaux vendus en magasin.

De plus, il vaudrait mieux prévoir un peu plus de matériaux, puisque les extras coûtent cher.

Il recommande aussi de louer la plupart de vos outils plutôt que de les acheter.

Enfin, il suggère de vérifier si vous êtes admissible à une subvention ou un programme gouvernemental, tel que Rénoclimat ou encore Chauffez vert.

Rénover soi-même ?

À savoir s’il faut rénover soi-même, Ghislain Larochelle suggère de se poser les deux questions suivantes : premièrement, est-ce que vous avez les compétences ? (Dans certains cas, notamment pour des travaux d’électricité, de plomberie ou de fondation, vous n’aurez d’autre choix que de déléguer à un professionnel.)

Et deuxièmement, avez-vous le temps et, surtout, quelle est la valeur de votre temps ?

Ghislain Larochelle termine sur ces quelques conseils :

Afin de ne pas laisser d’argent sur la table, il est recommandé de planifier vos rénovations en faisant faire des plans et des devis. De plus, afin d’éviter toute amende, il est important de faire valider votre projet auprès de la ville une fois vos plans en main. Finalement, il est suggéré d’informer votre assureur de vos travaux, puisque certains travaux pourront influencer à la baisse ou à la hausse votre prime d’assurance.

Le chiffre de la semaine

67 %

Selon un sondage de la CIBC publié en 2019, c’est la proportion des Canadiens qui préfèrent rénover leur maison plutôt que de la vendre pour en acheter une autre.