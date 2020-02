Un cyclone frappe l’Australie de plein fouet

Le cyclone Damien, qui a perdu de sa puissance, a frappé dimanche la région minière de Pilbara, dans l'État d'Australie-Occidentale, alors que des orages ont provoqué des inondations dans l'est du pays qui connait depuis plusieurs mois des feux dévastateurs.

Les services météorologiques ont indiqué que Damien a été rétrogradé dimanche en tempête de catégorie 1 avec des vents atteignant les 100 km/h accompagnés de fortes pluies pouvant provoquer des inondations.

• À lire aussi: La pluie tombe en Australie, contribuant à mettre fin aux incendies

• À lire aussi: Une «tornade de chauves-souris» envahit une ville Australienne

Dimanche, il se dirigeait en direction du sud-est et devait traverser la région à faible densité de population de Pilbara, centre névralgique de l'industrie minière australienne.

Le cyclone tropical Damien «continuera à s'affaiblir en se déplaçant vers l'intérieur des terres», ont précisé les services météorologiques.

Lorsqu'il a commencé à frapper samedi soir, le cyclone était classé en catégorie trois, avec des vents atteignant les 195 km/h, contraignant les habitants à se barricader chez eux.

Sous la puissance des vents et des précipitations, des arbres ont été abattus et des toitures arrachées alors que l'électricité a été coupée dans les villes côtières de Damper et Karratha, dans la région de Pilbara.

Dans le même temps, le littoral est de l'Australie a été frappé par la pluie au cours de ces derniers jours, provoquant des inondations soudaines en Nouvelle-Galles-du-Sud et dans le Queensland.

Dans ces deux États, des alertes crues ont été émises pour plus d'une dizaine de rivières, notamment à Sydney.

La ville la plus peuplée d'Australie avec ses cinq millions d'habitants a également été frappée par ces fortes précipitations.

La police de Nouvelle-Galles-du-Sud a indiqué avoir porté secours à des dizaines d'automobilistes dont les voitures se sont retrouvées piégées par les flots.

Les services de secours ont reçu des centaines d'appels d'urgence à la suite de chutes d'arches, de rochers et de poteaux électriques sur des voitures et des habitations, entraînant des coupures de courant dans certaines régions.

Ces pluies diluviennes, qui interviennent après des mois de feux de forêt dévastateurs, ont permis d'éteindre des dizaines de foyers qui demeuraient hors de contrôle.

Elles ont fait naître l'espoir d'une fin probable de cette crise sans précédent.

Un des principaux feux, d'une superficie de 500 000 hectares au sud de Sydney, a été déclaré éteint samedi soir à la suite des précipitations et plusieurs régions touchées par la sécheresse ont également reçu des averses.

Cette météo humide devrait se prolonger la semaine prochaine.