Au tour de Megadeth d’annoncer un concert au Centre Vidéotron

Maintenant que le chanteur Dave Mustaine est guéri de son cancer de la gorge, Megadeth est prêt à reprendre la route et celle-ci les conduira jusqu’au Centre Vidéotron, le 27 octobre.

Ils ne seront pas seuls. Le groupe de thrash métal débarquera en commando avec Lamb of God, Trivium et In Flames, en première partie, pour une longue soirée de rock lourd qui devrait commencer à 18 h.

Megadeth en sera à sa deuxième visite au Centre Vidéotron, quatre ans après y avoir joué en mars 2016.

Le contexte de cette prochaine tournée est cependant particulier en raison de l’état de santé de Mustaine, actuellement en rémission. «Je suis à 100% libéré du cancer», a-t-il déclaré à la foule lors d’un concert à Londres, le 31 janvier dernier.

Les billets, entre 76,15$ et 98,90$, seront mis en vente vendredi, à 10 h.