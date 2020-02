Déneigement à Montréal: «ça va être une grosse semaine»

Alors que les équipes de la Ville commençaient à peine à charger la neige tombée lors de la dernière tempête, des accumulations plus importantes que prévu lundi viendront grandement compliquer les déplacements des Montréalais lors des prochains jours.

«Ça va être une grosse semaine, on va avoir besoin de la collaboration de tous», a avoué Jean-François Parenteau, responsable du déneigement à Montréal, précisant que l’opération devrait coûter entre 30 et 35 M$ à la municipalité.

Initialement, le chargement devait se terminer aux alentours de vendredi, mais les accumulations en ce début de semaine devraient repousser l’échéance à plus tard. Les équipes de la Ville doivent d’abord s’assurer de dégager les plus récentes accumulations, qui devraient atteindre les 15 cm, afin d’assurer une circulation plus fluide et des déplacements sécuritaires.

À cet effet, même si certaines rues artérielles commençaient à être débarrassées de leurs imposants bancs de neige, les rues secondaires demeureront obstruées pour un certain temps.

Jean-François Parenteau assure d’ailleurs que les effectifs déployés sur les rues et trottoirs sont à «capacité maximale», soit environ 3300 employés.

Une solution pour les véhicules électriques?

L’élu a aussi commenté le cas des véhicules électriques stationnés à des bornes de recharge, qui viennent grandement compliquer les opérations de chargement de la neige, ne pouvant pas être débranchés et remorqués par la Ville.

Jean-François Parenteau a assuré que la municipalité étudiait des pistes de solutions pour remédier à la situation.

Ce dernier a entre autres évoqué l’installation d’un système pour «bloquer» les bornes de recharge en période de chargement. La possibilité de distribuer des constats d’infraction beaucoup plus salés aux propriétaires pris en défaut a aussi été évoquée.