En fin de vie, il marie son amour de toujours

Corey Cunningham et Tyyisha Evans ont uni leurs destinées, malgré le cancer de stade 4 du marié.

Dans une cruelle ironie du sort, ils attendaient que Tyyisha, atteinte d’un cancer du sein, se rétablisse avant d’officialiser leurs vœux. Un mois après sa rémission totale, c’est plutôt le cancer de stade 4 de Corey qu’ils ont dû annoncer à leurs familles et leurs proches.

C’est à ce moment qu’ils ont décidé de se marier, coûte que coûte.

«Je ne pouvais simplement pas imaginer ne pas marier mon meilleur ami tandis que je le pouvais», a confié la mariée à la station KTRK.

La cérémonie, ponctuée de larmes et de rires, a eu lieu à l’Hôpital méthodiste de Houston, au Texas. Le marié a fait son entrée en fauteuil roulant, fleur à la boutonnière tandis que la mariée était vêtue d’une robe bleu foncé.

Le département de radiologie et d’oncologie où est traité Corey était présent pour ce moment très spécial. «C’était magnifique. Ce moment où ils professent leur amour l’un pour l’autre, devant leurs amis, leurs familles, et l’équipe de soins...», s’est émue la docteure Phyllis Chappel.

Même si le futur est incertain pour le couple, une chose est certaine, estime Tyyisha : «on continuera à rire, on continuera à parler, et on continuera à être reconnaissant d’être ensemble».