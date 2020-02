Exposer Griffintown

Le Musée McCord présentera jusqu’au 9 août l’exposition «Griffintown - Montréal en mutation», du photographe Robert Walker, pour tenter de figer dans le temps les nombreuses transformations connues par un des quartiers les plus mythiques de Montréal.

«La première fois que je me suis rendu sur place, j’ai été vraiment impressionné de constater à quel point il y avait beaucoup de chantiers en activité, de grues et de tracteurs, se souvient Robert Walker. Et pour moi, des chantiers de construction, avec tout ce qu’ils apportent de machinerie, avec les ouvriers qui y travaillent aussi, habillés de leurs vestes très voyantes, pour moi c’était un beau terrain de jeux parce que ça apportait beaucoup de couleurs.»

«Également, les contrastes entre les nouvelles constructions et les vieux bâtiments qui longent le canal de Lachine créaient un environnement visuel vraiment parfait», poursuit-il.

Réunissant une vingtaine de photographies grand format réalisées en 2018 et 2019, enrichies d’une projection d’une centaine d’autres de la même série et de photographies provenant de la collection du musée, l’exposition cherche à dévoiler Griffintown dans toute sa richesse, présentant à la fois les transformations radicales de son paysage urbain et son histoire ouvrière qui continue à laisser ses traces.

Cerné au nord par la rue Notre-Dame et au sud par le canal de Lachine ainsi qu’à l’est par l’autoroute Bonaventure et la rue des Seigneurs à l’ouest, le quartier a connu dans les dernières années, de l’avis du photographe, d’importants développements immobiliers qui se sont faits parfois au détriment de sa qualité de vie et de son environnement. Néanmoins, l’objectif ici n’était pas d’en formuler une critique sévère.

«En matière d’urbanisme, à mon avis, c’est un désastre, soutient sans ambages Robert Walker. Par contre, je n’ai pas photographié le quartier avec un projet politique, j’ai simplement tenté de photographier des éléments qui m’intéressaient, qu’ils soient beaux ou non, indépendamment de l’aménagement urbain.»

L’exposition «Griffintown - Montréal en mutation» sera présentée jusqu’au 9 août au Musée McCord.

Photographier Montréal

L’exposition sur Griffintown présentée au Musée McCord s’inscrit dans le programme «Montréal en mutation» qui cherchera à documenter quelques quartiers de la ville d’ici les trois prochaines années.

«Nous sommes d’abord le Musée d’histoire sociale de Montréal, on a une collection de photographies très importante qui documente l’histoire de Montréal et on a pensé que ça faisait partie de notre mission de documenter les quartiers aujourd’hui, au XXIe siècle, qui sont en grande transformation, explique Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du Musée McCord. Également, comme on est un musée qui accorde beaucoup d’importance à la photographie, et plus particulièrement à la photographie documentaire, c’est notre spécialité si vous voulez, ça fonctionnait très bien avec notre mandat.»

À travers cette initiative, des photographes montréalais reconnus exploreront alors dans les prochaines années, tour à tour, les mutations connues par le quartier de leur choix.