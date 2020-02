Vanessa Bryant a partagé un émouvant message sur sa difficulté à vivre les deuils de son conjoint, Kobe, et de sa fille, Gianna, décédés tous les deux dans l’écrasement d’un hélicoptère le 26 janvier.

«J’ai hésité à exprimer mes sentiments avec des mots. Mon cerveau refuse encore d’accepter que Kobe et Gigi soient partis. Je ne peux pas vivre ces deux deuils en même temps», écrit-elle en légende d’une publication sur son compte Instagram.

«C’est comme si j’essayais de me dire que Kobe est parti, mais mon corps refuse d’accepter que ma petite Gigi ne reviendra jamais. Ce ne va pas. Pourquoi est-ce que je peux me lever le matin alors que mon bébé ne pourra plus jamais le faire? Ça me rend malade.»

La jeune femme continue son message en disant qu’il lui faut être forte pour ses trois autres filles, Natalia, Bianka et Capri.

Elle dit avoir souhaité partager ce message pour les personnes qui vivraient un deuil comme le sien.

«Je sais que ce que je ressens est normal. Cela fait partie du processus de deuil. Je voulais juste partager cela, au cas où quelqu'un aurait subi une perte comme celle-ci», explique-t-elle.

«Dieu, je souhaite tellement qu'ils soient ici et que ce cauchemar soit terminé. Prier pour toutes les victimes de cette horrible tragédie. Merci de continuer à prier pour tous.»