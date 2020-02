L’homosexualité affichée du candidat démocrate modéré Pete Buttigieg représentera-t-elle un frein pour sa candidature aux États-Unis? Le principal intéressé croit que non, mais qu’en pensent les analystes de «La Joute»?

Dans une entrevue accordée à l’émission «Meet the Press», Pete Buttigieg a admis que les préjudices existaient, mais qu’il ne croyait pas que son homosexualité affecterait ses chances d’être élu président des États-Unis.

Pour l’analyste Emmanuelle Latraverse, le jeune maire de South Bend, en Indiana, aura l’occasion de dissiper les doutes sur sa candidature durant les primaires démocrates.

«C’est vrai qu’il y a 36 % des Américains qui ne voteront pas pour lui parce qu’il est homosexuel, mais est-ce que ces gens-là voteraient vraiment démocrate? C’est peu probable», évoque-t-elle.

Le plus grand défi de Pete Buttigieg sera de rallier des appuis dans les États du sud des États-Unis comme le Nevada et la Caroline du Sud, où la concentration d’électeurs afro-américains et latino-américains est beaucoup plus importante.

«C’est dans ce groupe d’électeurs, semble-t-il, qu’il y a une plus grande réticence à son homosexualité», explique-t-elle.

Stéphane Bédard, lui, croit que l’Amérique est prête pour un président gai. Il cite en exemple l’élection d’une mairesse homosexuelle à Chicago, la capitale du Midwest américain.

«Ce qui va faire la différence, c’est s’il est capable de donner la réplique de façon forte à Donald Trump», estime-t-il.

Voyez l’extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.