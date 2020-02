L'ancien attaché de Régis Labeaume passe chez les libéraux fédéraux

Paul-Christian Nolin, ancien attaché de presse du maire Labeaume, deviendra à partir du lundi 17 février «le bras droit» du ministre libéral fédéral et lieutenant politique de Justin Trudeau au Québec, Pablo Rodriguez.

M. Nolin, qui a démissionné la semaine dernière du poste qu’il occupait depuis de longues années, sera «directeur au bureau régional des ministres» à Québec.

Il s’agit d’un poste nouvellement créé, puisque les libéraux fédéraux n’avaient pas de lieutenant au Québec lors de leur premier mandat entre 2015 et 2019. M. Rodriguez n’a été nommé comme lieutenant qu’à la fin de 2019.

Photo d'archives Agence QMI, Dominik Gravel

Paul-Christian Nolin aura notamment pour mission de faire le lien entre Ottawa et les dossiers régionaux de Québec et de l’Est du Québec. Il travaillera en étroite collaboration avec les deux députés libéraux de la région de Québec, Jean-Yves Duclos et Joël Lightbound.

L’annonce officielle de la nomination de M. Nolin se fera cette semaine. D’ici là, ce dernier n’a pas voulu faire de commentaires.