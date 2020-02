Luke Perry oublié des grands disparus

Les fans de Luke Perry ont été choqués de constater qu'il ne figurait pas dans la séquence In Memoriam des Oscars 2020. Le montage annuel rend hommage aux personnalités du monde d'Hollywood et du divertissement décédées au cours de l'année écoulée, et dimanche, c'est Steven Spielberg qui a été chargé de présenter la chronique émouvante lors de la cérémonie de remise des prix au Dolby Theatre de Los Angeles.

La vidéo a commencé avec une photo de la légende du basket-ball Kobe Bryant, décédé dans un accident d'hélicoptère le mois dernier. L'ancien joueur des Los Angeles Lakers avait remporté l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation en 2018 pour son film autobiographique de cinq minutes, Dear Basketball, qu'il a écrit et produit. Parmi les autres artistes dont la mémoire a été saluée figuraient Kirk Douglas, décédé la semaine dernière, Doris Day, Rip Torn, Buck Henry, Rutger Hauer et Agnès Varda, entre autres.

Cependant, un grand absent de la vidéo était Luke Perry, décédé en mars à l'âge de 52 ans après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral. Cet oubli était d'autant plus flagrant que le dernier rôle de la star avait été dans Once Upon a Time... in Hollywood, un film qui a décroché de nombreuses nominations aux Academy Awards.

Après la diffusion de la séquence, sur laquelle Billie Eilish et son frère Finneas ont interprété une reprise de Yesterday des Beatles, de nombreux fans de l'acteur de Beverly Hills se sont plaints de son absence de l'hommage sur les réseaux sociaux.

«Le dernier film de Luke Perry était Once Upon a Time... in Hollywood. L'homme était plus talentueux que la plupart des acteurs actuels. On ne peut pas avoir sa photo pendant 0,4 secondes aux Oscars ? C'est n'importe quoi», a écrit un internaute.

«Luke Perry était dans un film nommé aux Oscars cette année, cette omission est un truc de fou», a commenté un autre fan, tandis qu'une troisième a ajouté: «Once Upon Time... in Hollywood a été nommé pour 8,2 millions de prix, alors quelqu'un m'explique pourquoi Luke Perry n'était pas dans In Memoriam?»

Luke Perry est apparu dans les séquence d'hommage d'autres cérémonies de remise de prix, notamment aux Emmy Awards l'année dernière et aux Screen Actors Guild Awards, le mois dernier.

Cependant, l'acteur de Riverdale n'était pas le seul visage manquant de la séquence In Memoriam des Oscars. L'ancien acteur de Disney, Cameron Boyce, décédé à l'âge de 20 ans en juillet dernier, était également absent du segment, sa co-star Jessie Skai Jackson, exprimant sa frustration sur Twitter. «Cameron Boyce??? Pourquoi vous l'avez oublié? Ça aurait été bien s'il était reconnu ... Smh», a-t-elle écrit.

De plus, la star de House of 1000 Corpses, Sid Haig, décédée à l'âge de 80 ans en septembre, était lui aussi absente du montage. Les trois acteurs sont cependant inclus dans la galerie des personnalités décédées au cours de l'année écoulée sur le site des Oscars.