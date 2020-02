Nouveau chef des affaires financières chez SNC-Lavalin

Jeff Bell prendra les rênes des affaires financières chez SNC-Lavalin.

Cette embauche annoncée lundi par la firme d’ingénierie montréalaise s’inscrit dans le cadre du renouvellement de sa haute direction.

Cet homme né en Ontario était anciennement chef des affaires financières de groupe chez Centrica plc. Il remplacera Sylvain Girard.

«Jeff apporte une précieuse expérience de leadership à titre d'ancien chef des affaires financières de groupe d'une société mondiale de services et de solutions énergétiques. SNC-Lavalin se concentre sur l'expansion de ses services d'ingénierie à fort potentiel dans des régions géographiques clés partout dans le monde, un objectif que Jeff est à même de remplir. En tant que Canadien, il est au fait des racines profondes de l'entreprise en tant que société d'ingénierie mondiale établie à Montréal et il est conscient de l'importance du marché canadien pour son succès», a affirmé Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin.

À la suite de ses nouvelles orientations stratégiques annoncées en juillet dernier, des changements ont été effectués à la direction de l’entreprise.

La vice-présidente directrice et chef du contentieux, Charlene A. Ripley, ainsi que le chef de la transformation, Louis Véronneau ont été récemment nommé. De plus, le président et chef de la direction, Ian L. Edwards, est en poste depuis juin dernier, en remplacement de Neil Bruce qui était en fonction depuis 2015.