Les jeunes péquistes ont proposé au cours du weekend de faire passer la semaine de travail à 30 heures et d’offrir une semaine de quatre jours en été. Les analystes de «La Joute» sont-ils pour ou contre cette mesure?

L’analyste Caroline St-Hilaire se questionne sur la faisabilité d’une telle mesure. «Avec une pénurie de main-d’œuvre, si personne ne travaille au Québec, ça ne va pas bien aller!», dit-elle.

Elle estime cependant que la proposition est intéressante pour attirer le vote des jeunes au Parti québécois.

«J’en ai des jeunes à la maison et je ne sens pas qu’ils ont envie de faire des semaines de fou comme on a fait. La qualité de vie semble devenir une valeur importante et une priorité.»

De son côté, Thomas Mulcair se dit en faveur de meilleures conditions pour les travailleurs, qui ont besoin de plus de temps pour vivre.

L’analyste croit qu’il est possible de diminuer le nombre d’heures travaillées par semaine, mais aussi d’accorder davantage de semaines de vacances.

«La nouvelle génération veut une bonne qualité de vie et vivre différemment. Quarante heures par semaine, c’est l’exception dans le monde d’aujourd’hui. Partout en Europe, on est en bas, dit-il. [...] Je pense que c’est réaliste une semaine de 40 heures et pourquoi ne pas généraliser la semaine de quatre jours? Je pense qu’on s’en va vers ça.»

