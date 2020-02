Record pour le plus gros feu d'artifice au monde

Le ciel de Steamboat Springs, dans le Colorado, s’est illuminé de rouge lorsque le plus gros feu d’artifice au monde a éclaté samedi lors du carnaval d’hiver annuel.

Avec son diamètre de 63 pouces et ses 2800 livres, la pièce pyrotechnique est aussi lourde qu’une voiture et pratiquement six fois plus grosse que les engins utilisés lors des feux d’artifice à La Ronde.

L’équipe responsable de ce moment très attendu, Steamboat Fireworks, a lancé l’obus à partir d'un tube en acier de 26 pieds enterré dans une colline qui surplombe le site du festival.

Les explosifs ont propulsé l'obus hors du tube à une vitesse de 483 km/h.

«Nous avons investi des centaines d'heures dans ce projet, et nous prévoyons que nous profiterons de ce succès pour les mois à venir», a déclaré le gestionnaire de projet et financier Tim Borden, dans un communiqué de presse.

Un responsable de l’organisation des Records Guinness a assisté au lancement et a remis un certificat à l’équipe.

L'ancien record du monde pour le plus grand feu d'artifice a été établi aux Émirats arabes unis en 2018 avec un obus de 2397 livres.

L’équipe veut battre le record depuis sept ans et a passé des milliers d'heures à travailler sur des obus toujours plus gros.

L'équipe a tenté de battre le record de l'année dernière, mais la pièce avait explosé trop tôt.