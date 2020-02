Sanders double Biden, Bloomberg bondit selon un nouveau sondage

Déjà porté par ses bons résultats dans l'Iowa, le sénateur indépendant Bernie Sanders a devancé pour la première fois l'ancien vice-président Joe Biden dans un sondage national de référence publié lundi, qui enregistre également une poussée spectaculaire du milliardaire Michael Bloomberg.

Ces résultats marquent un «tournant spectaculaire dans la course» pour décrocher l'investiture démocrate et défier le président républicain Donald Trump le 3 novembre, note l'université Quinnipiac, qui a mené le sondage.

C'est la première fois que le socialiste Bernie Sanders (25%) arrive devant le modéré Joe Biden (17%) dans son enquête d'opinion nationale.

Derrière eux, l'ex-maire de New York Michael Bloomberg bondit à la troisième place (15%), une hausse remarquable par rapport aux 8% enregistrés par Quinnipiac fin janvier. Et d'autant plus notable que cet ex-républicain et ex-indépendant ne fait pas campagne dans les premiers États qui votent pour les primaires en février. Il compense en arrosant copieusement de publicités autofinancées les États qui voteront à partir du «Super Tuesday», le 3 mars, lorsqu'il entrera en lice.

Il est suivi par la sénatrice progressiste Elizabeth Warren (14%) puis par le jeune ex-maire Pete Buttigieg (10%), qui a le vent en poupe depuis sa victoire, sur le fil, dans l'Iowa le 3 février.

Mené juste après ce vote chaotique, du 5 au 9 février, auprès d'électeurs démocrates ou proches du parti (marge d'erreur de 3,8 points de pourcentage), le sondage Quinnipiac ne donne que 4% à la sénatrice modérée Amy Klobuchar.

«La quatrième place de Biden dans l'Iowa a de toute évidence nettement entamé ce qui était sa plus grosse force»: la perception qu'il était le plus à même de battre Donald Trump, analyse Tim Malloy, de l'université Quinnipiac.

«Est-ce que le camp Bloomberg prépare son cheval blanc pour qu'il vienne à la rescousse ? Peut-être pas encore, mais sans mettre un pied dans l'Iowa ou le New Hampshire (qui vote mardi, NDLR), son ombre flotte désormais au-dessus des primaires», juge-t-il.

Dans un éventuel duel face à Donald Trump, tous les principaux candidats arrivent vainqueurs, selon l'université Quinnipiac. Mais les avances sont plus au moins confortables (marge d'erreur de 2,5 points), avec en tête Bloomberg (51% contre 42% pour Trump), Sanders (51% contre 43%) et Biden (50% contre 43%).

La centriste Klobuchar (49% contre 43%) devance de peu la progressiste Warren (48% contre 44%) face à Donald Trump, Buttigieg arrivant ensuite (47% contre 43%).