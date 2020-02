Stations du REM: Le coût prévu des valideuses gonfle

Les estimations de coûts pour l’achat, l'installation et l'intégration des valideuses qui serviront à vérifier les titres de transport des utilisateurs du Réseau express métropolitain (REM) ont bondi de 27 %.

L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) avait initialement prévu une somme de 35 millions $ dans son programme des immobilisations (PDI) 2019-2028 pour déployer et exploiter les valideuses dans les 26 stations du train de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Or, dans le nouveau PDI 2020-2029, le coût du projet est maintenant chiffré à plus de 51 millions $. Questionnée à ce propos, l'ARTM estime qu'il est normal que les investissements fluctuent, particulièrement lors des phases d’identification et de planification. «Le projet présente désormais plusieurs nouveaux éléments, dont les frais de gestion, les frais de financement et les taxes nettes de ristourne», a avancé le porte-parole de l’ARTM Simon Charbonneau.

Ce dernier a rappelé que le PDI n'est pas un budget, mais plutôt un document qui sert à présenter les besoins en immobilisations sur plusieurs années. Les 51 millions $ inscrits au PDI 2020-2029 pourraient par ailleurs ne pas être entièrement utilisés, a-t-il mentionné.

STM

Subventionné à 75 % par le gouvernement du Québec, le système de vente et de perception des titres de transports du REM doit pouvoir s'intégrer au système central OPUS, et est une responsabilité de l'ARTM.

Celle-ci a délégué la gestion du projet billettique du REM à la Société de transport de Montréal (STM) l'automne dernier, en raison de son expertise en la matière.

Rappelons que l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) n'a toujours pas réalisé sa première mission depuis sa création en juin 2017. Cette dernière consiste à uniformiser les quelque 700 titres de transport disponibles dans le Grand Montréal, facilitant du même coup les déplacements entre les villes de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).