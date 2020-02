Température douce et de la neige cette semaine

La semaine sera clémente au Québec du point de vue des températures et finira en neige et pic de froid.

D’ici mercredi, le ciel sera dégagé pour une bonne partie de la province avec des températures tournant autour du zéro degré.

On pourra ainsi mesurer mardi et mercredi -2 degrés autour du lac Saint-Jean et à Percé, -1 degré à Québec et Trois-Rivières et 0 degré dans la région montréalaise et en Estrie.

Seule l’Abitibi-Témiscamingue connaîtra un début de semaine sous la neige avant l’arrivée du froid jeudi.

Jeudi, une nouvelle bordée devrait tomber sur le Québec, amenant une demi-douzaine de centimètres le long de l’Outaouais et du Saint-Laurent, et jusqu’à 10 cm le long de la frontière américaine.

Cette tempête annoncera un pic de froid pour vendredi, où les températures fréquenteront la limite basse des moyennes saisonnières, soit -14 degrés à Montréal et -15 degrés à Québec.