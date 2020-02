Joffré Charles a encore du mal à croire qu’il a été sélectionné lors de son audition à l’aveugle à «La Voix».

Pour ajouter à son bonheur, Rafaëlle Roy, finaliste de l’édition précédente, et lui sont devenus un couple pendant le tournage de l’émission. «Tout est arrivé en même temps!», s’exclame-t-il.

En entrevue avec Denis Lévesque, le jeune homme s’est étendu sur cette relation qui a pris forme dans les derniers mois et qui le comble de bonheur.

Tout a commencé par un verre de vin après les auditions à l’aveugle. «On s’est revus, elle m’a réinvité à aller chez elle faire de la musique, poursuit Joffré Charles. On a tellement de choses en commun. On parle constamment! On fait de la musique, on parle, et on se dit, il est rendu sept heures du matin, c’est l’heure de faire dodo.»

C’est un véritable «coup de foudre» qu’il a eu pour celle qui s’est rendue en finale – aussi avec Marc Dupré – l’an dernier. Les deux musiciens partagent l’amour de la musique et espèrent avoir un projet musical bien à eux.

«Raf écrit les plus belles chansons du monde», dit l’amoureux, que l’on pourra entendre et apprendre à connaître pendant les prochaines émissions de «La Voix».

Bien placé

Joffré Charles est l’un des candidats à surveiller pendant cette saison qui commence.

À preuve, les quatre coachs se sont retournés pendant sa performance de Someone You Loved de Lewis Capaldi, ce qui lui a donné l’embarras du choix.

«Je dois avouer, j’ai failli dire Garou», confie le chanteur. Son choix s’est finalement porté sur Marc Dupré, qu’il qualifie de «gentil, généreux et cool», et qui sera son mentor pour les prochains mois.

Visionnez l’entrevue complète avec Joffré Charles ci-haut.