Un aspirant marin meurt pendant un test d’endurance

Le test d’endurance d’une prestigieuse académie navale s’est révélé mortel pour un aspirant marin.

Duke Carillo, 21 ans, s’est effondré lors d’une course d’un mile et demi (3,8 kilomètres) lors de l’examen d’endurance physique semi-annuel de l’Académie navale du Maryland. Des manœuvres de «réanimation exhaustives» ont été tentées, en vain.

Le jeune étudiant fréquentait l’académie en compagnie de son frère jumeau Dylan et de plus jeune frère Jake. Il aurait dû obtenir son diplôme en 2022. Une publication de l’Académie navale précise qu’il espérait devenir un aviateur naval et qu’il complétait une majeure en économie, avec une moyenne de 4,0 au dernier semestre.

«Duke était un membre actif de la 24e compagnie. Il était capable d’avoir une relation spéciale et privilégiée avec tous ses camarades de classe et de compagnie. Il nous manquera beaucoup», a indiqué la lieutenante de la 24e compagnie Sara Lewis.

Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances entourant sa mort.