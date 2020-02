Un prestigieux édifice de la Caisse vendu

Le Centre du commerce mondial de Montréal, sans doute l’un des plus beaux complexes immobiliers commerciaux de la métropole, vient de passer aux mains de la torontoise Allied Properties.

Sans tambour ni trompette, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a complété la cession de cet édifice emblématique du Quartier international il y a deux semaines pour la somme de 276 millions de dollars, a appris Le Journal de Montréal.

Ce prix excède de 106 millions $ la valeur que lui attribue la Ville de Montréal dans son plus récent rôle d’évaluation foncière. De fait, la dernière valeur inscrite au rôle pour cet immeuble du 747, Square-Victoria s’élève à 170 millions de dollars, soit 62 % sous le prix (276 M$) qu’aura réussi à tirer la Caisse de dépôt en échange de complexe.

Une propriété de grande valeur

Il faut dire que le Centre du commerce mondial de Montréal constitue une prise de choix lorsque comparé à plusieurs immeubles de bureaux du même type au centre-ville de Montréal. De construction encore récente, d’une superficie de 766 000 pi2, il occupe tout un quadrilatère du centre-ville (Square-Victoria à l’ouest, Saint-Jacques au sud, Saint-Pierre à l’est et Saint-Antoine au nord), à cheval entre le Vieux-Montréal et le Quartier international.

Des locataires de renom

Par l’entremise de son ancienne filiale immobilière SITQ, absorbée plus tard par Ivanhoé Cambridge, la Caisse de dépôt était propriétaire de l’immeuble depuis sa conception en 1989. Elle en est devenue l’unique propriétaire en 1998, après des années de vaches maigres marquées par l’un des pires krachs immobiliers de l’histoire récente. Son taux de vacances atteignait alors les 70 %.

Aujourd’hui, avantageusement relié à la station de métro Square-Victoria – OACI, le Centre compte sur la présence de nombreux locataires de prestige, dont Power Corporation, Montréal International, Investissement Québec, et la multinationale du génie français Dassault. Finalement, les 563 000 pi2 de surface locative (bureaux et commerces) de l’immeuble présenteraient aujourd’hui un taux d’occupation de plus de 90 %.