La crise qui se dessine avec l’opposition de membres des Premières Nations au projet de gazoduc GasLink, en Colombie-Britannique, représente une véritable bombe à retardement pour le gouvernement canadien, selon les analystes de «La Joute».

Des manifestants qui se tiennent à proximité des rails du CP militent contre le projet GasLink qui doit traverser le territoire autochtone des Wet'suwet'en, sur la côte ouest. Des membres de la Première Nation qui sont en désaccord avec le projet empêchent les travailleurs d’entrer sur le site, malgré une injonction de la Cour. Et partout au Canada, les opposants organisent des coups d’éclat, comme l’interruption du train de banlieue qui relie Montréal à Candiac.

Les analystes de «La Joute» craignent de revivre le scénario de la crise d’Oka.

«C’est comme si tout le rapport écrit après Oka n’avait jamais eu lieu, déplore Thomas Mulcair. Ça va prendre des têtes un peu plus froides.»

Caroline St-Hilaire propose justement de nommer un médiateur externe au gouvernement pour tenter de dénouer l’impasse.

«Ça montrerait au moins qu’on prend ça au sérieux», acquiesce Thomas Mulcair.

L’analyste reproche au gouvernement d’avoir oublié comment gérer des crises comme celle qui se dessine à l’horizon dans ce dossier, car pendant que Justin Trudeau est en voyage diplomatique en Afrique, personne ne répond présent à Ottawa.

«Depuis le départ de Gerald Butts, c’est comme s’ils avaient un vague souvenir institutionnel de ce qu’il faut faire dans ces cas-là, mais ils ne savent plus quoi faire en gestion de crise», note M. Mulcair.

«C’est toujours le même mode de gestion : on ne fait rien, on attend, on espère et quand ça tombe, on se dit que c’est dommage», enchaîne l’analyste.

Voyez l’extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.