Vos incontournables de la journée

Voici les principales nouvelles à surveiller aujourd’hui dans l’actualité.

Services ferroviaires perturbés

Des manifestations en solidarité avec la Première Nation autochtone de la Colombie-Britannique Wet’suwet’en qui s’oppose au projet de gazoduc Coastal Gaslink perturbent le service de train de banlieue de la ligne exo4 Candiac.

Le service de train Via Rail entre Montréal et Toronto et Ottawa et Toronto aussi interrompu en raison des manifestants qui bloquent actuellement les voies près de Belleville, en Ontario.

Déneigement

L’opération déneigement se poursuit à Montréal après la tempête de la semaine dernière qui a laissé plusieurs dizaines de centimètres de neige au sol. La cinquième opération de chargement de la neige à Montréal est actuellement complétée à 22 % et elle devrait s'étirer jusqu'à vendredi

Joël Lemay / Agence QMI

Près de 1000 victimes

Le bilan de l’épidémie de coronavirus s’est encore alourdi et dépasse maintenant les 900 morts. Le dernier bilan fait aussi état de 40 000 personnes atteintes.

AFP

