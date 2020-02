Justin Bieber promet de guérir de la maladie de Lyme

Justin Bieber a promis qu'il allait se battre contre la maladie de Lyme dont il est atteint depuis des années.

L'interprète de «Yummy» a évoqué dans un nouvel épisode de sa série YouTube «Seasons» qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il était malade alors qu'il souffrait des symptômes.

«J'ai eu des problèmes d'énergie depuis quelque temps et je ne savais pas pourquoi. J'ai su après une série de tests que j'avais ce qu'on appelle la maladie de Lyme qui est une maladie super silencieuse et pas très connue. C'est très difficile pour les médecins de la tester. En gros, les infections ont joué un rôle très important dans les toxines qu'il y a dans mon corps et dans mon acné, et créé tout ça, donc ça fait du bien de savoir pourquoi je me sens mal depuis si longtemps», explique-t-il dans une séquence.

Justin Bieber promet également qu'il va tout faire pour se remettre de cette maladie.

«Honnêtement, maintenant, je m'engage à aller mieux. Je suis prêt à tout faire, tout ce qu'il faut, que ce soit pratique ou pas, parce que je sais que ce n'est pas seulement pour moi. Cela me permettra aussi d'être le meilleur mari possible, le meilleur père, le meilleur ami possible», a-t-il conclu.