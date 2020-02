La fille de «The Rock» réalise son rêve en devenant lutteuse

Dwayne Johnson est un papa fier. Sa fille de 18 ans, Simone Johnson, a commencé sa formation au World Wrestling Entertainment (WWE) pour devenir une professionnelle du ring tout comme son père, son grand-père et son arrière-grand-père avant elle.

L'adolescente, fruit de la relation de «The Rock» et Dany Garcia, a été repérée au WWE Performance Center à Orlando, en Floride, comme l'a relayé la WWE.

Si elle réussit, les Johnson deviendront la première famille à avoir quatre générations de lutteurs à la WWE.

«Savoir que ma famille a un tel lien personnel avec la lutte est vraiment spécial pour moi et je suis reconnaissante d'avoir la possibilité, non seulement de lutter, mais de continuer cet héritage», a-t-elle déclaré.

Et la jeune vedette a déjà fait sensation dans le monde de la lutte.

«L'immense passion et la conduite incroyable de Simone Johnson lui ont permis de décrocher une formation convoitée avec les athlètes d'élite du monde entier au WWE Performance Center, a déclaré Paul Levesque, dit Triple H, le vice-président des talents de la WWE. Non seulement Simone a maintenant la possibilité de cultiver et d'afficher sa passion pour la WWE au sein du Performance Center, mais elle perpétuera la tradition de son incroyable lignée familiale tout en créant son propre impact en tant que première superstar de la quatrième génération de la WWE.»

Simone Johnson a publié une photo d'elle au centre de formation, écrivant en légende: «A la petite fille qui est tombée amoureuse de la lutte et était déterminée à faire de ce rêve une réalité, c'est pour toi. Je suis au-delà de la reconnaissance pour cette opportunité et je suis prête à la saisir. C'est parti.»

La mère de la jeune femme a également partagé la bonne nouvelle sur Instagram, postant une vieille photo d'elle avec Simone alors bébé dans ses bras.

«Ce fut la bénédiction de ma vie de te voir grandir @simoneGJohnson et alors que l'héritage de la famille peut être un tremplin, c'est à toi uniquement d'écrire ton avenir. Félicitations, mon amour, tu vis ton rêve, et bienvenue dans la @WWENext @WWE !! #SuperstarDe4èmeGénération », a-t-elle déclaré.

Quant à Dwayne Johnson, il a répondu au message par un simple «Magnifique».