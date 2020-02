Le gouvernement Legault doit reculer, dit l’opposition

Le gouvernement du Québec doit reculer sur sa réforme de la gouvernance scolaire devant la levée de boucliers provoquée par son adoption sous bâillon vendredi dernier, estiment les partis d’opposition.

• À lire aussi: «Tout le monde sait que ce n’était pas ça la promesse électorale»

• À lire aussi: Des élus municipaux en colère

Des dirigeants municipaux se sont insurgés lundi contre un article de la loi, ajouté à la dernière minute, qui prévoit «qu'un centre de services scolaires peut requérir d'une municipalité locale qu'elle lui cède à titre gratuit un immeuble aux fins de la construction ou de l'agrandissement d'une école ou d'un centre».

Mardi, le Parti libéral du Québec (PLQ) a donc demandé au gouvernement de suspendre certains passages de sa loi qui n’ont pas pu être discutés lors de son adoption sous bâillon, dont celui sur la cessation des terrains.

«La réforme Roberge, c’est comme l’achat d’une maison où on nous fait faire une visite de l’extérieur, mais on vous interdit de faire une visite de l’intérieur et il y pleins de vices cachés, mais on vous oblige quand même à faire une transaction», a déclarée la députée Marwah Rizqy, en point de presse mardi.

L’ajout de cet article à la dernière minute est «extrêmement grave du point de vue du respect des élus municipaux», a déclaré la porte-parole du Parti québécois en matière d’éducation, Véronique Hivon.

«Est-ce que ce gouvernement, après avoir bulldozé et court-circuité les élus scolaires [et] les élus de l’Assemblée nationale, bulldoze et court-circuite maintenant tous les élus municipaux du Québec? C’est ce qui semble être sa voie», a-t-elle ajouté en point de presse.

Le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, dit s’attendre à un «grand bordel en éducation» pour les prochaines années.

«On va être dans du brassage de structures, plutôt que dans l’amélioration des services aux élèves», a-t-il déploré.