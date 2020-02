Le service sur la ligne exo4 Candiac encore interrompu

Le service de train de banlieue de la ligne exo4 Candiac est toujours interrompu ce matin, et ce, jusqu'à nouvel ordre.

C'est en raison d'une manifestation contre le projet de gazoduc Coastal GasLink qui doit être construit dans le nord de la Colombie-Britannique.

Un groupe de Mohawks de Kahnawake a décidé de bloquer à son tour la portion de voie ferrée qui se trouve sur son territoire, ce qui empêche les trains d'exo de passer.

Les usagers doivent donc se rabattre sur le service d'autobus qui a été mis à leur disposition pour se rendre au centre-ville. Il y en a une trentaine qui se rendra aux gares de Candiac, Delson, Sainte-Catherine et Saint-Constant.

Le blocage entamé jeudi dernier en Ontario par un autre groupe de manifestants se poursuit aussi.

Via Rail a encore dû annuler tous ses trains entre Montréal et Toronto et entre Toronto et Ottawa.