Macaulay Culkin défend toujours Michael Jackson

L’acteur Macaulay Culkin était très ami avec Michael Jackson, et l’a toujours défendu, malgré le documentaire «Leaving Neverland», dans lequel deux hommes accusent le roi de la pop d’attouchements lorsqu’ils étaient mineurs.

James Franco a tenté une nouvelle fois de le questionner sur le sujet et bien mal lui en a pris.

La scène s’est passée dans un avion, dans lequel les deux acteurs se sont retrouvés.

«Il m’a dit "Alors, ce documentaire!". J’étais là "hmm, hmm". Silence. Il a enchaîné: "Qu’est-ce que tu en penses?" Je me suis tourné vers lui et lui ai répondu: "Veux-tu parler de ton ami mort?" Et il m’a répliqué "Non". Et j’ai conclu par: "Cool, ravi de t’avoir vu"», a expliqué l’ancien enfant-star à «Esquire».

Macaulay Culkin, qui est également le parrain de Paris Jackson, a toujours clamé l’innocence de Michael Jackson, ce qu’il a redit auprès du magazine.

«Il ne m’a jamais rien fait. Je ne l’ai jamais vu faire quoi que ce soit. Et en particulier à ce moment de ma vie aujourd’hui, je n’ai aucune raison de me taire. Il est mort. Aujourd’hui est un bon moment pour parler et si j’avais quelque chose à dévoiler, je le ferais sans hésiter. Mais non, je n’ai jamais rien vu», a lancé Macaulay Culkin.