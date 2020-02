Nouvel avertissement de smog à Montréal

Du smog et du brouillard sont présents lundi matin dans la région montréalaise.

Environnement Canada a d'ailleurs émis un avertissement de smog pour Montréal, Dummondville - Bois-Francs, Lachute - Saint-Jérôme, Lanaudière, Mauricie, vallée du Richelieu -Saint-Hyacinthe et Vaudreuil-Soulanges.

Selon l'agence gouvernementale, le brouillard devrait se dissiper vers 6h30

Les déplacements en véhicules seront difficiles, puisque le brouillard s'accompagnent de verglas.

Quant au smog, il devrait persister jusqu’à mercredi, en raison des concentrations élevées de polluants qui entraîne la dégradation de l’air qualité de l'air.

Le smog affecte surtout les personnes asthmatiques et les personnes atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques.

La qualité de l'air peut être améliorer en posant des gestes simples comme limiter l'utilisation des foyers et des poêles à bois, privilégier le transport collectif, et, s'il faut utiliser la voiture, réduire sa vitesse et éviter de laisser tourner le moteur au ralenti.