Samsung baisse les prix de ses téléphones intelligents et monte en gamme

Samsung a présenté, mardi, quatre nouveaux téléphones intelligents, dont un pliant, sous le signe de la convergence entre 5G, intelligence artificielle et internet des objets.

Ceci démontre que l’entreprise a comme objectif de reprendre la première place dans la course aux meilleures ventes.

Le géant sud-coréen des télécoms domine le marché des téléphones intelligents, mais au dernier trimestre 2019, Apple a vendu plus de téléphones que lui - 74 millions contre 70 millions pour Samsung, d'après le cabinet IDC - grâce au succès de l'iPhone 11 lors de la période des Fêtes.

De forme carrée une fois fermé, et optimisé pour passer des appels vidéo, le Galaxy Z Flip sera mis en vente à compter du 14 février à partir de 1380 dollars, et inclura l'accès à YouTube Premium, la version payante de la plateforme de vidéos de Google.

Il succède au Galaxy Fold, présenté il y a un an à San Francisco, qui avait connu quelques déboires. Cette fois, l'écran est en verre ultra fin, et «il est si durable que vous pouvez le replier plus de 200 000 fois», a assuré Rebecca Hirst, directrice du groupe pour le Royaume-Uni.

«Vous défiez les règles de la physique à chaque fois que vous l'ouvrez. C'est une icône, un téléphone intelligent pour les gens qui veulent se démarquer», s'est-elle enthousiasmée.

«Les prix diminuent, les expériences s'améliorent, c'est ce qu'il faut pour repasser en tête dans la course, je ne pense pas qu'Apple aura quelque chose de similaire avant 3 à 5 ans», a commenté Patrick Moorhead, analyste de Moore Insight & Strategy.

Pour ses téléphones intelligents fleurons, où l'appareil photo est mis en avant, Samsung passe directement des Galaxy S10 aux Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra, tous équipés de la définition en 8K. Le modèle «Ultra» comporte un zoom allant jusqu'à 100x.

Tous comportent la 5G en option et seront disponibles à la vente le 6 mars à partir de 1000 dollars pour le S20 et de 1400 dollars pour le S20 Ultra.

Le groupe sud-coréen a par ailleurs annoncé plusieurs partenariats, notamment avec Netflix, à travers un accès à des bonus du service de streaming pour les propriétaires d'un des 4 nouveaux téléphones intelligents.

Ils pourront aussi passer des appels vidéo via «Google Duo», directement intégré à l'interface.

Enfin, Samsung sort de nouveaux écouteurs sans fil, les galaxy Buds+, en vente le 14 février à 150 dollars. Un marché sur lequel Apple connaît aussi un fort succès.