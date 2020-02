Les municipalités ne décolèrent pas contre le ministre de l’Éducation et son amendement de dernière minute adopté sous bâillon ce weekend. Pourtant, l’amendement vient mettre fin à un problème bien réel, affirme Mario Dumont.

La loi 40 adoptée ce weekend comporte beaucoup d’éléments. Parmi ceux-ci, il y a un amendement qui oblige les municipalités à céder un terrain gratuitement aux centres de services scolaires – anciennement les commissions scolaires – lorsqu’ils ont besoin de construire une nouvelle école ou d’en agrandir une.

Cet amendement, adopté sans entente avec l’Union des municipalités du Québec, enrage les maires et mairesses. Ont-ils raison? Oui et non, croit Mario Dumont.

«Il faut démêler la forme et le fond», dit-il.

«Je comprends le monde municipal qui dit qu’il y avait eu des discussions avec le ministre, mais qu’il n’y avait pas eu d’accord. [...] Ils disent que sur la forme, ils s’en font passer une», poursuit l’animateur.

Mais sur le fond, le problème était bien réel. Il rappelle que la ville de Montréal, notamment, avait été accusée d’offrir les pires terrains aux commissions scolaires pour la construction d’écoles. Les meilleurs terrains, eux, étaient destinés à des développements immobiliers payants pour la Ville.

«Est-ce que c’est prioritaire au Québec l’école?», demande Mario Dumont. «Est-ce que c’est vraiment ça qu’on veut pour les écoles, que la municipalité garde tous ses beaux terrains et que, quand il reste un fond de cour, on le donne pour construire une école?»

N’empêche, ce problème important sur le fond a été «traité en cowboy» sur la forme par le gouvernement. Résultat : les élus municipaux sont en beau fusil contre Québec.